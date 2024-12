Sport.periodicodaily.com - Salernitana vs Brescia: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due deluse del campionato che speravano in una ben altra classifica.vssi giocherà venerdì 20 dicembre 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Arechi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono in piena crisi dato che si trovano nel pieno della zona play-out con un rendimento al di sotto delle aspettative. Nelle ultime dieci giornate la squadra di Colantuono ha ottenuto due vittorie, cinque sconfitte e tre pareggi. Ecco perché non si può più sbagliare per non sprofondare oltremodo.Situazione simile per i lombardi che vantano soltanto tre punti di vantaggio sui prossimi avversari. La squadra di Bisoli negli ultimi dieci incontri ha ottenuto 1 vittoria, 4 sconfitte e cinque pareggi, motivo per cui un successo in Campania potrebbe dare slancio e rilanciarsi in zona play-off.