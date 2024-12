Riqualificazione piscina comunale di San Benedetto | finanziamento ICS da 24 milioni

Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione piscina comunale di San Benedetto: finanziamento ICS da 2,4 milioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Istituto per il Credito Sportivo ha accolto la richiesta presentata dall’amministrazione nell’ambito del bando Sport Missione Comune. Al centro c’è ladella vasca esterna delladi San. In sostanza significa che il progetto si farà. "Proprio in queste ore – ha dichiarato l’assessore al Bilancio Domenico Pellei – è avvenuta la sottoscrizione della lettera di convenzione che consente l’attivazione di un mutuo di 2,4di euro con ammortamento in 10 anni a tasso dello 0%". Un risultato che, insieme ad altri fondi, permetterà di portare avanti un progetto importante per la città e per la sua comunità sportiva che da dodici anni non ha può più usufruire dellascoperta dell’impianto Gregori. Le somme, infatti, si aggiungono ai 700mila euro a fondo perduto intercettati con il bando Sport e Periferie la cui notizia dello stanziamento risale ad alcune settimane fa.