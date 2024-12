Anteprima24.it - Protesta detenuti a Poggioreale: camere di pernottamento distrutte

Tempo di lettura: < 1 minutoPretendevano di essere trasferiti i quattroextracomunitari che ieri, nel carcere di Napoli-, hanno distrutto ledidel reparto Milano dov’erano stati sistemati. Dopo gli inutili tentativi di mediazione del comandante di reparto dirigente di Polizia Penitenziaria Francesco Maiorano, è stato ripristinato l’ordine dal personale presente supportato dai colleghi richiamati appositamente in servizio. Per il vicepresidente del sindacato Con.Si.Pe Luigi Castaldo “è sempre più difficile gestire le rivolte e l’uso coercitivo della forza”. Castaldo ricorda che la polizia penitenziaria, per esempio, “non ha a disposizione strumenti idonei ad evitare la colluttazione, come il taser. Fortunatamente la presenza massiccia del personale accorso ha intimorito i quattro facinorosi evitando il peggio”.