Scuolalink.it - Percorsi formativi sul sostegno INDIRE 30 CFU: avvio entro il primo semestre del 2025? Facciamo il punto

sulpromossi dall’erano previsti dal decreto n. 71 del 31 Maggio 2024, con l’intento di soddisfare l’urgenza delle esigenze formative relative ai minori con disabilità. Tuttavia, i ritardi burocratici potrebbero posticipare la partenza dei corsi, originariamente programmata per Gennaio. Tempi dideisul30 CFU: possibile slittamento alInizialmente, iavrebbero dovuto prendere il via tra la fine di Gennaio e i primi giorni di Febbraio. Tuttavia, l’assenza del decreto ministeriale attuativo, necessario per definire tutti gli aspetti organizzativi e procedurali, rende questa tempistica difficilmente realizzabile. L’iter tecnico, che include l’emanazione dei bandi, la raccolta delle iscrizioni e l’organizzazione delle attività formative, richiede tempo.