NXT 17.12.2024 Lowell

Ciao Bro di Zona Wrestling, non sapevo nemmeno dell’esistenza di questa città quindi non conosco nessun aneddoto inerente a qualche personaggio letterario/televisivo al riguardo, perciò partiamoContinua la storia di Ethan nel pieno di una crisi depressiva, per la sua recitazione meriterebbe un oscarOba Femi vs Axiom(W/Nathan Frazer) (3,5 / 5)E’ una mia impressione o il ring è più ampio, non che mi dispiaccia, vorrei anche ring più particolari come quello simbolico della TNA. Non si può dire che sia stato uno squash match visto che il campione di coppia ha avuto una considerevole offensiva, Axiom ha anche attuato una strategia intelligente prendendo di mira le gambe di Oba Femi coi suoi calci, è persino riuscito a tramutare un tentativo di Powerbomb in un roll up ma solo conto di 2.