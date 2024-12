Ilgiorno.it - Malato oncologico accosta l’auto e si ferma a fare pipì: l’agente lo multa per 300 euro

Milano, 18 dicembre 2024 – Per fortuna, il male è alle spalle, anche se le terapie sono andate avanti fino a qualche mese fa e di conseguenza la cautela resta d’obbligo. Il tumore gli ha però lasciato un fastidioso strascico: la necessità di andare in bagno con frequenza. Così, poco dopo le 10 di ieri, il sessantenne Mario (usiamo un nome di fantasia per tutelare la privacy del diretto interessato), che era in macchina con la moglie per una commissione, ha dovutorsi per strada per espletare un impellente bisogno fisiologico. Ha parcheggiatoin una via laterale a due passi dall’aeroporto di Malpensa, nel territorio del Comune di Vizzola Ticino, e si è allontanato di poche decine di metri per urinare. Qualche secondo dopo, ha sentito una sirena: si è voltato e ha visto un’auto della polizia locale della cittadina al confine tra Lombardia e Piemonte.