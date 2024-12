Oasport.it - LIVE Olympiacos-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: serve un’impresa per continuare a risalire

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, sedicesima giornata dell’di2024! Le V-nere cercanoper provare aancora la classifica ed evitare di perdere troppo terreno rispetto alle avversarie.La Segafredo è reduce dall’importante successo – soprattutto per il morale – contro il Baskonia (81-82) grazie alla giocata da quattro punti di Will Clyburn sulla sirena, con Dusko Ivanovic che ha iniziato al meglio la sua avventura sulla panchina emiliana dopo la vittoria anche in Campionato contro l’Olimpia Milano. 3-12 è il record dei bianconeri fino a qui in, con l’allenatore montenegrino che punterà ancora su Will Clyburn e su Tornike Shengelia, con Isaia Cordinier pronto a dare man forte.