L'Isola delle Sirene è disponibile in The War Within

Su Azeroth è comparso un nuovo luogo inesplorato!è tornata in superficie e ha portato nuovi nemici e nuove ricompense per tutti i giocatori di World of Warcraft: The War!L’aggiornamento 11.0.7 di The Warporta tante novità, di seguito, le principali:NUOVA ZONA: ISOLA– Esplora insieme alle squadre di spedizione di Goblin, Terrigeni e Arathi per saperne di più sul “cristallo risonante” che si trova nel cuore del.NUOVA VALUTA E NUOVE RICOMPENSE – I personaggi guadagneranno il Ferro Benedetto dalla Fiamma, che potrà essere utilizzato per acquistare nuove ricompense quali cavalcature, trasmogrificazioni, mascotte, equipaggiamento per rimettersi in pari con i personaggi secondari e molto altro.NUOVO EQUIPAGGIAMENTO: Cerchio di Cyrce – Un nuovo e potente anello èal completamento della serie di missioni introduttive del