L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha un obiettivo da sogno per gennaio ma il club guarda altrove | rapporto

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Ilnon cercherà di consegnare a Pepil suodi trasferimento “da” nella finestra di mercato di, poiché considerano obiettiviin Europa.Dopo un periodo di forma pessimo in tutte le competizioni, in cui ilè riuscito a ottenere una sola vittoria in 11 partite, gli acquisti sembrano assolutamente essenziali per la squadra diper ritrovare un po’ di forma e salvare la stagione.catalano, però, non riceverà la sua richiesta principale, poiché i vertici delhanno in programma una serie di nuovi acquisti a.Ilnon è disposto a eguagliare la valutazione di Bruno Guimaresè un grande tifoso di Guimaraes (Credito immagine: Serena Taylor/Newcastle United tramite Getty Images)Teamtalk riferiscono che l’di trasferimento “da” diè Bruno Guimaraes, ma il suo prezzo di 100 milioni di sterline è considerato troppo alto nella gerarchia dell’Etihad StadiumCon il brasiliano che ha ancora tre anni e mezzo rimanenti nel suo contratto con il Newcastle, i Magpies non hanno nemmeno fretta di vendere questa finestra.