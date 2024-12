Gamberorosso.it - La ricetta perfetta per la crema pasticcera? Ecco quella del pasticcere Gino Fabbri

In collaborazione con Gruppo EurovoA Natale laè immancabile per chi ama i dolci, soprattutto per arricchire i lievitati come il panettone, il pandoro e i croissant. Questa- realizzata con il Tuorlo d’uovo Speciale di Élite Eurovo Service - è firmata dal.Ingredienti:500 g Latte intero70 g Zucchero semolato30 g Amido di mais30 g Amido di riso1/2 Bacche di vaniglia Bourbon50 g Tuorlo d’uovo Eurovo Service ÉliteScorza di mezzo limonePreparazione:Mettere a bollire il latte in una casseruola con la vaniglia estrusa dalla bacca e la scorza di limone intera. In un'altra casseruola sbattere i tuorli con lo zucchero e la farina setacciata. Quando il latte bolle, versarlo sui tuorli e rimettere sul fuoco fino ad arrivare a 82-84°C massimo. Dopo aver tolto ladal fuoco, eliminare la scorza di limone e mixare per 30-40 secondi il composto per eliminare ogni possibile grumo.