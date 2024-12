361magazine.com - La nuova stagione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti celebrano il decennale dello show

Leggi su 361magazine.com

In onda dal 22 dicembreLadicelebra ilcon un viaggio speciale che partirà il 22 dicembre su Sky e NOW. Questa edizione promette nuove emozioni, tra episodi inediti e tre puntate-evento uniche, dedicate a competizioni tematiche.Lo, che ha ormai raggiunto lo status di cult con 120 episodi e un successo crescente, continuerà a esplorare l’eccellenza della cucina italiana, sia in mete tradizionali che in territori mai visitati prima. Tra le destinazioni dellafigurano località come Lampedusa, Carrara, Canavese, Senigallia, Viterbo, Trani, la riva trentina del Lago di Garda, Cremona e Treviso.Puntate-evento:La migliore pizzeria contemporanea d’Italia (puntata inaugurale): Quattro pizzaioli, provenienti da Napoli, Caserta, Teramo e Brescia, si sfideranno per dimostrare il loro talento nel reinterpretare il piatto italiano per eccellenza, patrimonio UNESCO.