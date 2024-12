Tpi.it - La guerra dei numeri: il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza è stato manipolato?

I dati sul numerodelladi Israele contro Hamasdipotrebbero essere manipolati? Tel Aviv afferma da sempre di sì, ma ora un nuovo rapporto pubblicato da un think tank britannico, spesso criticato per le sue posizioni di destra, neoconservatrici e persino accusato in qualche caso di islamofobia, prova a dare ragione al governo delloebraico.Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute dicontrollato da Hamas e citati anche dalle agenzieNazioni Unite, sono oltre 45 mila i morti e più di 107 mila i feritidall’inizio della, in larga parte donne e minori. Ma per il rapporto “Un conteggio discutibile”, pubblicato dalla no-profit britannica Henry Jackson Society, questicomprendono anche “di morte naturale, decessi avvenuti prima dell’inizio del conflitto e persone uccise da Hamas”, mentre non “fanno distinzione tra civili e combattenti” e “sovrastimano il numero di donne e bambini uccisi”.