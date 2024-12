Lanazione.it - La baby band. The Millers verso altri palchi

Sono in cinque, tutti minorenni, che però si sono già costruiti un bel pezzo di notorietà in ambito locale con la costituzione della, denominata "The". I componenti, in maggioranza di Sansepolcro, si esibiranno in concerto sabato prossimo (inizio ore 21.30) al Mojito, la sala 3 del Formula Disco di Città di Castello; la loro esibizione costituirà il momento clou dell’evento "The beast", dopo quella della scuola di musica del Tedamis, sempre di Sansepolcro, che darà spazio ai ragazzi, ai solisti e alla musica d’insieme. La serata si concluderà poi con l’atmosfera da discoteca di Vitamina Music. Qual è la particolarità dei "The", specializzati nel genere punk rock? Quella di essere gli autori dei testi e delle musiche dei loro brani, con un repertorio che è già salito a quota 15 pezzi: tanta roba, insomma, per un gruppo che si è formato un anno e mezzo fa (era il maggio del 2023) e che vede Theo Tavares (16 anni) al basso, Nicola Brunellini (13) alla batteria, Achille Andreini (15) e Massimo Betti (14) alla chitarra elettrica e Giulia Sguerri (17) nel ruolo di cantante.