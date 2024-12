Liberoquotidiano.it - "Italia piena di chiodi": Bonelli la stuzzica? Giorgia Meloni lo gela subito | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Vedo i banchi della Lega vuoti. Presidentele esprimo la mia solidarietà per le assenze della Lega. Dicono che sono in ritardo per colpa dei treni, oggi l'di.”: il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Angelo, riferendosi a un ritardo nel trasporto ferroviario di diverse settimane fa dovuto a un chiodo messo nel posto sbagliato, ha tentato di fare una battuta in aula alla Camera. Laperò, a Montecitorio per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre, harisposto a tono, spegnendo sul nascere qualsiasi intento polemico. "Sono arrivata in ritardo anche io e vengo in macchina, e il sindaco di Roma non è della Lega”, ha detto la presidente del Consiglio riferendosi chiaramente al dem Roberto Gualtieri. Una risposta sferzante, che ha divertito molto i suoi colleghi di governo seduti vicino a lei.