Inter lezione di forza contro la Lazio | martellare e non gestire La chiave del successo

Dopo la deludente sconfitta in Champions Leagueil Bayer Leverkusen, l’ha risposto con un’imponente vittoria per 0-6laall’Olimpico. Un risultato che non solo manda un segnale al campionato, ma ribadisce una verità ormai chiara: questanon è costruita per, ma per dominare.ALL’OLIMPICO – La vittorialaè un esempio lampante di questa mentalità. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 0-2, l’avrebbe potuto abbassare i ritmi e cercare di proteggere il risultato, soprattutto considerando il livello dell’avversario. Ma così facendo avrebbe rischiato di ripetere gli errori visti in Germaniail Bayer Leverkusen, dove il tentativo diun pareggio si è trasformato in una sconfitta beffarda all’ultimo minuto.