Inter Inzaghi perde un big per infortunio | tifosi in ansia

Brutte notizie in casadove si ferma un big per. Di seguito sono riportate le ultime novità e i possibili tempi di recuperoStraordinaria la partita dell’contro la Lazio nel posticipo di Serie A di lunedì sera all’Olimpico. Il match, valido per la sedicesima giornata di campionato, è infatti finito per 6 a 0 per i campioni in carica. I nerazzurri hanno sbloccato la partita con il rigore di Calhanoglu per poi continuare senza fermarsi più con i gol di Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e infine quello di Marcus Thuram.L’c’è e vuole mostrarsi, vuole far capire che anche lei è in corsa per il titolo. Attualmente è al terzo posto con trentaquattro punti, tre in meno dal primo posto, ma con una partita che deve recuperare. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di arrivare fino in fondo alle varie competizioni che dovranno affrontare.