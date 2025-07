Ilva verso un’altra gara in cerca di un cavaliere

Otto milioni di tonnellate di acciaio green da produrre in Italia ogni anno, delle quali sei a Taranto. Questo l'obiettivo del governo indicato nel piano di decarbonizzazione presentato ai sindacati in un incontro al ministero delle Imprese alla vigilia del vertice con gli enti locali sull'accordo interistituzionale necessario alla nuova autorizzazione ambientale e sanitaria Aia. Il piano prevede tre forni elettrici nell'acciaieria pugliese e uno a Genova piĂą quattro impianti per la produzione del preridotto che è necessario ad alimentare i nuovi forni, da realizzare a Taranto (se accetterĂ di ospitare una nave rigassificatrice) o in un altro territorio del Mezzogiorno, forse Gioia Tauro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ilva verso un’altra gara in cerca di un "cavaliere"

Incendio all’Ex Ilva, la procura di Taranto sequestra l’impianto. Urso: rischiamo un’altra Bagnoli - Ci sono tre indagati nell’ambito dell’inchiesta della procura di Taranto sull’incendio verificatosi la mattina del 7 maggio a una delle tubiere dell’altoforno 1 che ha portato al sequestro probatorio dell’impianto.

Ex Ilva, altra tegola: annullata la gara su acciaio green - Altra tegola sulle ambizioni green dell'ex Ilva. Il Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento dell'aggiudicazione a favore di Paul Wurth Italia dell'appalto per la realizzazione.

Stop idrogeno verde. Un’altra mazzata dei giudici sull’Ilva - Il Consiglio di Stato: rifare la gara da 1 miliardo per il primo impianto italiano. Si complica la trattativa con Baku Steel.

Come vi avevo anticipato (...) Urso ha intenzione di fare una nuova gara Ilva.... non si era mai visto al mondo che a gara già conclusa con vincitore proclamato... viene annullata per piccio del ministro, e bandita un'altra... pensa quanti investitori guarderanno pi

Ieri, nella puntata di Futura: "Nodi d'acciaio" Angelo Di Leo ha condotto un talk sull'ex Ilva. Tante le novità emerse. In studio Annagrazia Angolano, Giovanni Di Meo, Francesco Brigati e Dario Iaia in collegamento da Montecitorio.

Ex Ilva, la gara per la vendita sarà riaperta. Urso: «Pronta la decarbonizzazione ma serve l'ok degli enti locali»; Ilva, Urso: «Non ci arrendiamo, è in arrivo una nuova gara. Senza la nuova Aia l'acciaieria chiude»; Adolfo Urso: Noi sull'Ilva non ci arrendiamo, subito una nuova gara.

Ilva verso un’altra gara in cerca di un "cavaliere" - Grande festa ovviamente nello staff del numero 1 del mondo che ieri ha conquistato per la prima volta in carriera il ... Come scrive msn.com

Ilva, gara lampo nel nuovo piano vendita la produzione - Salirà a otto milioni di tonnellate all’anno di acciaio la produzione della futura Ilva: sei a Taranto e due a Genova. Segnala ilmattino.it