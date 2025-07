Gelata per le imprese | Segnali poco rassicuranti annullati i primi contratti

Due anni fa, quando Stevie Wonder si presentò allo stand della Fatar alla National Association of Music Merchants di Los Angeles, una delle maggiori fiere di prodotti musicali al mondo, il neo eletto presidente di Confidustria Macerata Marco Ragni non poteva immaginare l’attuale accidentato scenario mondiale. L’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di applicare, da agosto, dazi al 30% sulle merci dai paesi dell’Unione europea avrĂ ripercussioni significative sull’economia marchigiana e maceratese. Secondo un’indagine della Cgia, nel 2024 la nostra provincia ha esportato negli Usa beni per 152,8 milioni di euro, in crescita dell’1,3% rispetto al 2023, un valore che sembrerebbe indicare una bassa esposizione ai rischi, ma questo è vero solo in parte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

