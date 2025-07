nelle collezioni 1200 dipinti 1330 sculture e 800 disegni

Le raccolte della Galleria Estense custodiscono un patrimonio di valore assoluto, una ricchezza di cui noi stessi modenesi non siamo forse consapevoli. Nelle collezioni sono presenti più di 1200 dipinti (su tela e su tavola, su pergamena e su rame o altri supporti), oltre 1330 sculture (in marmo, bronzo, terracotta, pietra, legno), più di 300 oggetti di arti decorative e strumenti musicali, oltre 800 disegni, 300 stampe e 6000 matrici xilografiche e calcografiche, più di 1000 gemme intagliate e oltre 30mila monete, 2400 medaglie e placchette, 1200 conii e punzoni. Il nuovo Vestibolo degli Estensi ripercorre la storia delle collezioni estensi che nacquero a Ferrara, in particolare dal primo ‘400, quando Niccolò III e Leonello investirono nella cultura e negli studi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

