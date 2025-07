Eventi in piazza Ariostea è scontro Pd | Residenti ignorate le proteste Fornasini | Un successo per la città

Fuori tempo massimo, ma è scontro totale. Il Ferrara Summer Festival in Piazza Ariostea diventa, idealmente, un luogo di scontro politico e non solo. Ad accendere la miccia è il documento (ordine del giorno) della consigliera dem, Sara Conforti che si è fatta da subito portavoce dei disagi registrati dai residenti della zona. Una frattura che non si è, nonostante la fine della rassegna, ancora sanata. Ed è evidente, durante la risposta dell’assessore al Turismo Matteo Fornasini, come su questo versante si consumino le due idee diverse sugli eventi. Conforti sul punto è battagliera. "Non siamo contrari agli eventi, ma crediamo che debbano essere congeniati e svolti nel rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eventi in piazza Ariostea, è scontro. Pd: "Residenti, ignorate le proteste". Fornasini: "Un successo per la cittĂ "

In questa notizia si parla di: scontro - piazza - ariostea - residenti

Orbetello, scontro sulla festa della Liberazione: “Il sindaco ci nega la piazza”, è polemica - Orbetello (Grosseto), 24 aprile 2025 – Schermaglie sul 25 Aprile in Maremma. Il Comune di Orbetello (Grosseto) ha negato l'autorizzazione al suolo pubblico all'Anpi all'interno del Parco delle Crociere, dove è prevista la celebrazione del 25 Aprile.

Bottigliate e spray. Scontro tra dieci violenti in piazza della Vittoria - Un 35enne è finito in ospedale per le botte, un 28enne è stato soccorso sul posto per le conseguenze dell’uso di spray al peperoncino.

Dopo anni di scontro si apre il primo tavolo di confronto tra residenti ed esercenti per la movida in piazza Muzii - Impegno mantenuto dall’assessore comunale al Commercio Zaira Zamparelli sulla movida in centro: il tavolo con assessori comunali, residenti e operatori economici di piazza Muzii si farà .

Eventi in piazza Ariostea, è scontro. Pd: Residenti, ignorate le proteste. Fornasini: Un successo per la città ; Summer Festival, è scontro politico. Pd: Mancato ascolto. Fornasini: Tutto liscio; Concerti e bagarre politica. Il sindaco: Piazza Ariostea?. Miglioreremo ogni aspetto.

Piazza Ariostea, lettera dei residenti: "Divieti, barriere ... - MSN - Piazza Ariostea, lettera dei residenti: "Divieti, barriere, traffico e rumori: così la città è ostile per chi la abita" 1giorno/i. msn.com scrive

Piazza Ariostea, lettera dei residenti: "Divieti, barriere, traffico e ... - Piazza Ariostea, lettera dei residenti: "Divieti, barriere, traffico e rumori: così la città è ostile per chi la abita" Summer festival, i 57 firmatari chiedono all’amministrazione di non ... Come scrive ilrestodelcarlino.it