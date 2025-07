settimana di caldo le massime toccano i 34 gradi

Tempo stabile e caldo sulla nostra regione per l’espansione dell’alta pressione sull’Europa meridionale. Tra domani sera e giovedì avremo correnti in rotazione dai quadranti settentrionali, in un contesto di tempo generalmente stabile e caldo più gradevole. Le previsioni di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Martedì 15 luglio 2025 Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso ovunque salvo qualche annuvolamento pomeridiano su Alpi e Prealpi, ma con precipitazioni isolate o assenti. Temperature: Minime in lieve aumento (1821°C), massime in aumento (3234°C). Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli occidentali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

