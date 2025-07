Perché il Tour de France 2025 osserva il giorno di riposo oggi e non di lunedì come al solito

Perché il Tour de France 2025 fa la sua prima giornata di riposo solamente dopo 10 tappe e non come di consueto nel primo lunedì utile sul calendario? Il motivo è dato dalla coincidenza con la Festa Nazionale francese, la Presa della Bastiglia che si è celebrata lunedì 14: impensabile che un giorno così particolare non venisse celebrato dalla Grande Boucle e così lo stop si è spostato ad oggi, martedì 15. 🔗 Leggi su Fanpage.it

