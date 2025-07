A seguito dell’intervento della Polizia sui manifestanti di Sofalegname di fronte allo stabilimento del Gruppo 8, è intervenuto il legale dello stesso Gruppo 8, l’avvocato Massimiliano Pompignoli, che ha precisato come "i Cobas stiano parlando impropriamente di ‘lavoratori di Gruppo 8’, mentre in realtà i lavoratori interessati dall’agitazione sindacale sono alle dipendenze di un’altra società , Sofalegname, e non della società che assisto". Sottolineando come i lavoratori e il sindacato Sud Cobas, stiano "di fatto tenendo in ostaggio l’operatività di Gruppo 8, causando un danno economico stimato di oltre mezzo milione di euro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reazioni roventi. Gruppo8: "Protesta incivile". Il Sap: "Ora l'arresto differito". Cgil, Cisl e Uil: "Si dialoghi"