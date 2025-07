Pancia gonfia dopo i pasti? I migliori rimedi da provare

H ai appena finito di mangiare. Non hai esagerato. Eppure, eccolo lì: il gonfiore addominale. Quella sensazione di pancione, tensione, aria che sembra non voler uscire. Spoiler: non è sempre colpa del cibo. Ecco il vero colpevole: il tuo sistema nervoso. Il tuo intestino ha bisogno di relax. Stress e grasso sulla pancia: come interrompere questo circolo X Quando siamo stressati, il corpo entra in modalità “attacco o fuga” (fight or flight). È un’eredità evolutiva: il corpo si prepara a scappare, mica a digerire la parmigiana. In questa modalità , il sistema nervoso blocca la digestione. I succhi gastrici calano, il transito rallenta, i cibi non vengono scomposti bene. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Pancia gonfia dopo i pasti? I migliori rimedi da provare

Aiuta a digerire ma è anche un ottimo rimedio per la pancia gonfia. Come utilizzarlo per massimizzarne i benefici? Dalle tisane agli abbinamenti tattici, tutte le dritte della nutrizionista - È una delle erbe aromatiche più utilizzate in cucina e anche una delle più antiche. Parliamo dell’alloro, pianta officinale dalle mille virtù, capace di regalare un sapore unico a molti piatti ma anche di assicurare preziosi benefici per la salute.

Pancia gonfia, spossatezza e caduta dei capelli: quando la causa è nell’intestino - LECCE - Alternanza tra stitichezza e pancia gonfia, stanchezza cronica, difficoltà nella digestione e caduta dei capelli sembrerebbero segnali non collegati tra loro, ma che possono essere interconnessi dalla stessa condizione: la SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth).

