Nelle ultime ore le forze armate degli Stati Uniti hanno collaborato con la polizia panamense per condurre una serie di esercitazioni militari nel Canale di Panama, nel bel mezzo delle crescenti tensioni legate alla presunta influenza cinese sulla preziosa rotta commerciale. Michael Palacios, sottocommissario del Servizio aeronavale nazionale di Panama (SENAN), ha spiegato che le esercitazioni prepareranno i soldati locali contro qualsiasi minaccia alla sicurezza e alla difesa del canale. Non è la prima volta che gli Usa effettuano operazioni del genere a Panama. Lo hanno fatto anche un mese fa sulla base di un accordo bilaterale che consente a Washington di utilizzare le strutture aeree e navali panamensi per finalità di addestramento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Esercitazioni Usa nel Canale di Panama: l'avvertimento di Trump alla Cina