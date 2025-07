Volevo sparare in alto non uccidere Spingardi si difende ma resta dentro

"Si è fatta sposare da mio fratello". Così Sandrino Spingardi, 71 anni, ieri mattina ha descritto la cognata Griselda Cassia Nunez davanti al gip, in un’aula del tribunale di Pesaro. È durato appena quindici minuti l’interrogatorio di garanzia, ma tanto è bastato per tracciare una linea netta tra il prima e il dopo. Prima, la roulotte dove viveva dal 2007, la musica alta del sabato sera, i tappi alle orecchie, i fucili custoditi nel bagno. Dopo, cinque colpi esplosi dalla sua pistola, una donna morta, un’altra ferita (la figlia 28enne della donna Kenia Cassia Vaca) e lo sguardo atterrito dei 5 bambini, tra cui la figlia di Kenia, che stavano festeggiando nel cortile di casa la festa della fine dell’asilo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Volevo sparare in alto, non uccidere". Spingardi si difende ma resta dentro

