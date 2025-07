La notte in ospedale del piccolo ritrovato a Ventimiglia Parla il dottor Minghetti primario di Pediatria | Video

La notte in ospedale del piccolo ritrovato a Ventimiglia. Parla il dottor Minghetti, primario di Pediatria. Leggi anche -¬†Ventimiglia, il bambino salvato dai tre volontari della Protezione civile. Il piccolo dimesso dall‚Äôospedale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it ¬© Ilsecoloxix.it - La notte in ospedale del piccolo ritrovato a Ventimiglia. Parla il dottor Minghetti, primario di Pediatria | Video

In questa notizia si parla di: ospedale - notte - ritrovato - ventimiglia

Notte di incidenti tra Valdarno e A1: nove feriti trasportati in ospedale - Serata e notte movimentate per i soccorsi del 118 della Asl Tse. Alle ore 21:22 di ieri, è stato attivato l’intervento per un grave incidente stradale sull’autostrada A1, al chilometro 328 in direzione nord.

Spari nel Pontino, uomo gambizzato nella notte ricoverato in ospedale: scattano le indagini - Gli agenti della polizia di Stato di Fondi hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire cosa sia successo nella notte scorsa.

Ciclista travolto da un'auto nella notte: ferito in ospedale - Un ciclista è stato travolto da un'auto mentre stava percorrendo via Emanuelli a Fidenza. L'incidente, che ha provocato il ferimento del conducente del mezzo a due ruote, si è verificato poco dopo le ore 3, della nottata tra venerdì 25 e sabato 26 aprile.

Ritrovato il bambino scomparso a Latte: sta bene √ą stato ritrovato sano e salvo Allen, il bambino di 5 anni scomparso nella notte di venerd√¨ da un campeggio a Latte, frazione di Ventimiglia. Il piccolo √® stato individuato su una collina alle spalle della localit√† e p Vai su Facebook

Lascia l'ospedale il bimbo scomparso e poi ritrovato: ‚ÄúAllen sta bene‚ÄĚ; La notte in ospedale del piccolo ritrovato a Ventimiglia. Parla il dottor Minghetti, primario di Pediatria; Ventimiglia, ritrovato vivo Allen: sta bene. Era a 3 km dal luogo della scomparsa.

Bimbo ritrovato a Ventimiglia, il pediatra: ‚ÄúHa ricominciato subito a giocare. Ora sta bene‚ÄĚ - Parla il primario di Pediatria Minghetti: ‚ÄúValori normalizzati, è tornato vivace‚ÄĚ. Si legge su ilsecoloxix.it

Allen dimesso dall'ospedale, il bimbo ritrovato a Ventimiglia sta bene - Potrebbe essere indagato per abbandono di minore l'uomo che ha sentito il bimbo chiamare 'papà' prima della scomparsa senza intervenire ... Scrive msn.com