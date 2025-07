Un’estate con l’incubo dazi Export riminese verso gli Usa in calo Confindustria | Calma e nervi saldi

Un’estate con i dazi. Per le imprese è un incubo che si materializza. Il presidente americano Donald Trump ha inviato una lettera all’Ue annunciando di voler fissare tariffe al 30% dal 1° agosto, minacciando di raddopparle in caso di ritorsioni. Uno scenario che preoccupa non poco le aziende riminesi che esportano negli Stati Uniti: i dazi rischiano di avere conseguenze pesanti su un export da 374,9 milioni di euro, quello dalla provincia di Rimini verso gli Usa. Mario Riciputi, presidente di Confindustria Romagna, invita però alla calma. "Condividiamo pienamente – dice – quanto affermato dal nostro presidente nazionalea, Emanuele Orsini, sulla necessità di mantere i nervi saldi e continuare fino alla scadenza programmata una serrata negoziazione per la riduzione dei dazi e per una più ampia definizione dei rapporti commerciali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un’estate con l’incubo dazi. Export riminese verso gli Usa in calo. Confindustria: "Calma e nervi saldi"

In questa notizia si parla di: dazi - estate - incubo - export

Secondo quanto riporta il Financial Times, il presidente americano è tornato a minacciare l’Ue con dazi al 17% sull’agricoltura, tra i principali export europei. E ha anche annunciato di aver firmato dodici lettere indirizzate ai partner commerciali colpiti dalle tarif Vai su Facebook

Incubo dazi al 30%, ma Borse non crollano. Ecco i 10 titoli di Piazza Affari più a rischio; Borse, l'incubo di un lunedì nero: la minaccia di dazi al 30% di Trump terrorizza i mercati; Risveglio da incubo per tante aziende comasche: Trump alza al 30% i dazi per l'import negli Usa, ma si tratta.

Incubo dazi al 30%, ma Borse non crollato. Ecco i 10 titoli di Piazza Affari più a rischio - Mercati nervosi alla riapertura della settimana dopo che Donald Trump ha sorpreso con dazi al 30% dal 1° agosto su tutti i prodotti europei ... Scrive msn.com

L’incubo dei dazi Usa: "Export italiano affossato" - Il Resto del Carlino - L’incubo dei dazi Usa: "Export italiano affossato" Ieri sera l’annuncio del presidente Trump. ilrestodelcarlino.it scrive