Turista 24enne si sente male in volo salvato all'Aeroporto di Salerno e ricoverato in ospedale

Italiano 24enne, originario del Venezuela, si sente male sull'aereo. Salvato dai sanitari dell'Ambulanza Vopi e trasportato in ospedale a Salerno.

