Commercio in difficoltà Certe scelte bisognava farle dieci anni fa

Loreno Rossi (foto), direttore di Confesercenti, lei segnala le "preoccupazioni" delle attività , soprattutto nel tratto di costruzione della linea verde. Avete contattato alcuni negozi, qual è lo stato d’animo? "I segnali di preoccupazione arrivano dai cantieri della linea verde. In questo tratto diverse attività sono preoccupate per lavori che dureranno mesi. Il momento del commercio è complicato, così gli operatori sono ulteriormente preoccupati". E per i rimborsi? "Noi abbiamo aderito allo ‘Sportello tram’, intanto è uscito il bando per la linea verde. Come associazione stiamo facendo il massimo, mettendo in campo tante risorse". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

