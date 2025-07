Atletica oggi in tv Meeting Brescia 2025 | orari programma streaming italiani in gara

Oggi martedì 15 luglio va in scena il Meeting di Brescia, caratterizzato dalla presenza di stelle internazionali. A impreziosire l’evento allo Stadio Gabre Gabric ci saranno soprattutto il botswano Letsile Tebogo e la statunitense Masai Russell, Campioni Olimpici rispettivamente dei 200 metri e dei 100 ostacoli. Filippo Tortu e Chituru Ali fronteggeranno Tebogo sui 100 metri: il brianzolo deve dare seguito alle buone prestazioni fornite tra Golden Gala ed Europei a squadre, il comasco ha bisogno di un guizzo dopo un avvio complicato di stagione a livello atletico. Giada Carmassi proverà a illuminare la scena sui 100 ostacoli dopo aver siglato il record italiano (12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi in tv, Meeting Brescia 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

LIVE Atletica, Meeting Brescia 2025 in DIRETTA: c’è Tebogo! Attesa per Tortu, Ali e Carmassi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Brescia 2025, evento di atletica che racchiude molte delle specialità olimpiche più importanti, e che si svolge all’impianto Gabre Gabric dell’omonima cittadina lombarda.

Azzurri e star internazionali: c’è Brescia - La primatista italiana dei 100 ostacoli e l’argento europeo dei 100 metri lanciano il Banca Valsabbina Grand Prix Brescia 2025, l’evento di martedì nell’impianto Gabre Gabric. fidal.it scrive