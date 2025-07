I conti dell’Ausl in rosso FdI | Frutto di errori locali Le proposte della Lega

Critiche (ma anche proposte) dal centrodestra sui conti in rosso dell’Ausl. Secondo le previsioni, il bilancio 2025 dell’Azienda sanitaria imolese è infatti destinato a chiudersi con un passivo di 38 milioni, con difficoltà diffuse un po’ per tutte le realtà della Regione. "Al netto di una condizione fisiologica che ogni anno si ripresenta, con un riparto del fondo sanitario nazionale sfalsato nel tempo e una conseguente gestione centralizzata parziale da ridistribuire successivamente, credo sia doveroso fare alcune riflessioni sull’aumento dei costi legati agli acquisti ", è il pensiero del consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti, con un passato nell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I conti dell’Ausl in rosso. FdI: "Frutto di errori locali". Le proposte della Lega

