bilancio in aula ma 105mila emendamenti

Sono 105.772 gli emendamenti presentati alla delibera di assestamento di bilancio che è stata presentata nell'aula del Consiglio comunale dall'assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario casa Emmanuel Conte. A presentare quasi tutti gli emendamenti è stato il centrodestra, per la precisione il consigliere di Fratelli d'Italia Marco Cagnolati (nella foto). Va ricordato che la manovra correttiva dei conti di Palazzo Marino va approvata per legge entro e non oltre il 31 luglio. "Oltre centomila emendamenti presentati dall'opposizione, una cifra che serve per andare sui giornali – ha commentato la capogruppo del Pd Beatrice Uguccioni –, si tratta di un numero ad effetto e serve a fare ostruzionismo.

