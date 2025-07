Toni Gardemeister è tornato a correre

Vittoria e sorrisi nel rally di casa a Kouvola al volante di una BMW M3. Il finlandese ha festeggiato così i suoi 50 anni. Un gradito ritorno e una vittoria da incorniciare. Toni Gardemeister, ex protagonista del Mondiale Rally, ha celebrato i suoi 50 anni nel modo migliore possibile: risalendo su una vettura da corsa . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

