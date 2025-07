Caso Pierina Dassilva va a processo A quasi due anni dall’omicidio comincia la battaglia in tribunale

Francesco Zuppiroli Il 3 ottobre 2023 un'anziana è stata assassinata nel buio. Con furia, con rabbia. Con 29 fendenti scagliati da un coltello mai ritrovato. Quasi due anni dopo, il 15 settembre 2025, comincerà un processo nei confronti dell'uomo che secondo la procura di Rimini quel coltello mai ritrovato lo brandiva. Un processo per omicidio volontario pluriaggravato, nei confronti di chi quei 29 fendenti li avrebbe scagliati. Con rabbia, con furia. Un processo davanti ai giudici togati e popolari della Corte d'Assise nei confronti di Louis Dassilva, il 35enne senegalese che la sera di quel maledetto 3 ottobre 2023 insomma, nel buio di uno scantinato di via del Ciclamino 31, avrebbe colpito, massacrato e ucciso Pierina Paganelli.

Delitto Pierina, Louis Dassilva verso il processo: gli ultimi passi dell’inchiesta - Rimini, 4 giugno 2025 – Sedici luglio 2025. È questa la ’data di scadenza’ sugli ultimi risvolti decisivi dell’inchiesta di via del Ciclamino.

Omicidio di Pierina Paganelli, la Procura di Rimini contro Louis Dassilva: chiesto il processo - Fissata per il 23 giugno, alle 9.15, l'udienza preliminare del processo a Louis Dassilva, in carcere per l'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini

Manuela si fa da parte. La nuora di Pierina:: "Non sarò parte civile nel processo a Dassilva" - di Francesco Zuppiroli Manuela Bianchi si fa da parte. Alla vigilia della prima di una probabile serie (almeno un paio) di sedute di udienza preliminare per decidere se rinviare o meno a giudizio Louis Dassilva, il 35enne senegalese accusato dell’ omicidio volontario pluriaggravato di Pierina Paganelli, l’ex amante dell’indagato, indagata a propria volta per favoreggiamento, anticipa una mossa in vista della prima udienza di domani davanti al gup Raffaele Deflorio.

Omicidio Pierina, Dassilva a processo - Louis Dassilva, infatti, è stato rinviato a giudizio per l'omicidio della 78enne uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ... ilgiornale.it scrive

Louis Dassilva rinviato a giudizio: "Ha premeditato il delitto di Pierina" - Quattro aggravanti contestate: "Pianificò tutto". Lo riporta msn.com