Lo stradello della Vedova: tra sicurezza e tradizione storica Ancona si divide. La questione sollevata alcuni giorni fa dopo un servizio del nostro giornale rischia di avere degli strascichi. I proprietari delle case e dei terreni dove si trova il sentiero in questione chiedono che venga interdetto l’accesso, ma non se la sentono di chiuderlo. L’amministrazione comunale si chiama fuori, al di là del rinnovo del testo dell’ordinanza del 2019, come confermato dal sindaco Daniele Silvetti, e si dice non competente sulla vicenda: "L’urbanistica pianifica e non ha competenza su un sentiero abusivo " afferma Angelo Eliantonio, assessore con deleghe a urbanistica e patrimonio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sentiero alla Vedova diventa un caso: "E’ abusivo, nessuna competenza". Gruppi di giovani anche di notte