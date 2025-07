di Andrea Gianni Il sindaco Giuseppe Sala e il dirigente dell’avvocatura del Comune, Antonello Mandarano, dovrebbero riferire su "circostanze già provate o da provare documentalmente" e una loro testimonianza in aula avrebbe poco da aggiungere rispetto a quanto è già agli atti del processo. Per questo il giudice Franco Cantù Rajnoldi ha dichiarato "inammissibile" la richiesta di 3 costruttori e progettisti imputati, difesi dall’avvocato Cesare Cicorella, di citare come testimoni il sindaco e il capo dei legali di Palazzo Marino nel processo sul cantiere di via Fauchè 9, finito al centro di una delle inchieste sull’ urbanistica della Procura di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Via Fauchè, il cantiere nel cortile. Sala non testimonia, bastano gli atti