Per aumentare il ritmo e la "capacità di lavorazione" erano stati rimossi i dispositivi di sicurezza dai macchinari, "rendendoli pericolosi nel loro utilizzo". Le macchine da cucire erano senza quel "carter in plexiglass la cui funzione è quella di impedire che le mani possano entrare in contatto con i meccanismi", prevenendo quindi gravi infortuni sul lavoro. Un ripostiglio senza finestre era stato trasformato in camera da letto, ricavando un "dormitorio" per gli operai della ditta, tra muri scrostati, rifiuti e sporcizia. Irregolarità scoperte dai carabinieri nei laboratori di una delle ditte cinesi ispezionate, in via Leonardo da Vinci a Senago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il blitz negli opifici: "Ritmi massacranti. Rimosse le protezioni"