Lavori per migliorare il servizio | erogazione idrica sospesa per otto ore

CAROVIGNO  - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Carovigno. I lavori riguardano l’installazione di nuove opere idriche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarĂ necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

