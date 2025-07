Maturità per la prima volta si diplomano anche gli studenti dell' indirizzo agrario | tutti i voti del Ruffilli una sola centista

Sono 124 gli studenti che si sono diplomati all'istituto professionale Ruffilli. Si contano 22 diplomati per l'indirizzo grafico (servizi commerciali - design della comunicazione visiva e pubblicitaria), 15 per quello commerciale (servizi commerciali – logistica import export), 28 per quello. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

