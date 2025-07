La denuncia del presunto stupro ai danni di una detenuta trans in una cella dell’ Arginone – "mi hanno attirata con l’inganno e mi hanno violentata in tre" –, un’inchiesta in Procura, due interrogazioni al ministro Nordio, l’arrivo della senatrice Cucchi per un’ispezione a sorpresa e ora l’arrivo degli ispettori mandati da Roma. Tutto racchiuso in un fazzoletto di giorni. Giorni caldissimi – e non solo per le temperature – all’interno dell’Arginone, ’travolto’ dal caso trans, portato alla luce dal Carlino, che ha aperto una ridda di polemiche, rimettendo in bella vista ferite (meglio, squarci) ormai al limite della cancrena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carcere, dopo il caso trans. Scatta ispezione ministeriale: "E manca un comandante"