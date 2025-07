Msc tre navi made in Genoa per il brand di lusso Explora | Foto

Varo tecnico, cerimonia della moneta e taglio della lamiera per le nuove unità che espanderanno la flotta. Vago: “Il Piano del Mare abbia un approccio pragmatico. Partire dai dragaggi, emergenza dei porti". 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Msc, tre navi made in Genoa per il brand di lusso Explora | Foto

In questa notizia si parla di: navi - made - genoa - brand

Msc, tre navi made in Genoa per il brand di lusso Explora | Foto - Varo tecnico, cerimonia della moneta e taglio della lamiera per le nuove unità che espanderanno la flotta.

Tripla cerimonia questa mattina nei cantieri navali di Fincantieri a Sestri Ponente; Msc, tre navi made in Genoa per il brand di lusso Explora; Il cantiere San Giorgio lancia le navi made in Italy per il Gnl.

Msc, tre navi made in Genoa per il brand di lusso Explora - Varo tecnico, cerimonia della moneta e taglio della lamiera per le nuove unità che espanderanno la flotta. Segnala ilsecoloxix.it

Fincantieri, nave da crociera Oceania Allura consegnata a Genova - Lo stabilimento Fincantieri di Genova Sestri Ponente ha consegnato alla compagnia di navigazione Oceania Cruises, brand della Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, la nuova nave da crociera Oceania Allu ... Riporta msn.com