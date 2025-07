Inter non solo Leoni | blitz in Olanda Juve anticipata

L’Inter è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per anticipare la folta concorrenza. Spunta un nuovo affare dall’Olanda per l’esperto difensore oltre al giovane Leoni Tutto sarà deciso nei prossimi giorni, ma il club nerazzurro vorrebbe subito chiudere per il nuovo affare in difesa. Pochi minuti fa è arrivata la svolta per il colpo per Chivu: un nuovo elemento di qualità ed esperienza per allestire una rosa sempre più competitiva per il futuro. L’ultima parola spetterà al presidente Beppe Marotta che potrebbe dire addio a Francesco Acerbi che resta in lista di sbarco: ecco la svolta dell’affare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, non solo Leoni: blitz in Olanda, Juve anticipata

