Calciomercato Juve Conceicao verso il traguardo | Alberto Costa in uscita Spunta un altro nome a centrocampo | e su Sancho… Tutti i nomi più caldi

Calciomercato Juve, Conceicao verso il traguardo: Alberto Costa in uscita. Le ultimissime sulle mosse del club. Il calciomercato Juve sta facendo grandi passi avanti nella trattativa per il ritorno di Francisco Conceiçao. Il portoghese, che ha già vestito la maglia bianconera nella scorsa stagione, è sempre più vicino a un ritorno a Torino, con le parti che sembrano ormai ai dettagli. Il club bianconero sta lavorando per definire l’intesa con il Porto, con la trattativa destinata a concludersi nei prossimi giorni, con un accordo che potrebbe aggirarsi sui 22 milioni di euro, più i bonus. Come riportato da Alfredo Pedullà su X, un altro nome caldo in casa bianconera è quello di Jadon Sancho. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Conceicao verso il traguardo: Alberto Costa in uscita. Spunta un altro nome a centrocampo: e su Sancho… Tutti i nomi più caldi

