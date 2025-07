"Prendo atto della decisione del gup Deflorio. E non aggiungo altro se non ribadire la mia assoluta fiducia nel corso e nel lavoro della legge, affinché l’assassino di Pierina venga definitivamente assicurato alla giustizia". Pesa ogni parola Manuela Bianchi, raggiunta dal Carlino subito dopo il pronunciamento della decisione del giudice di rinviare a giudizio Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli. Alza il muro, non fa trapelare nulla la Bianchi, ex amante dell’imputato e nuora della vittima. Nonché indagata a propria volta nell’ambito dell’inchiesta sul giallo di via del Ciclamino per favoreggiamento dello stesso Louis Dassilva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il figli della vittima: "Una giornata di tensione". Manuela: "Credo nei giudici"