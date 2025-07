Lusso e caporalato i racconti choc | Ogni giorno tredici ore di lavoro Mi hanno picchiato con un tubo

Milano – Il contratto prevedeva quattro ore di lavoro al giorno, ma il cinese titolare del laboratorio "imponeva lo svolgimento di 13 ore giornaliere di lavoro, dalle 9 della mattina alle 10 di sera, con solo mezz’ora di pausa per il pranzo e mezz’ora per la cena". N essun giorno di riposo e lo stipendio, circa 1500 euro al mese per realizzare pregiate giacche in cashmere, "veniva corrisposto in contanti". Il sarto, anche lui cinese, dal 2015 viveva in un dormitorio attiguo alla fabbrica in via dei Giovi a Baranzate, alle porte di Milano. Quando ha chiesto spiegazioni su ritardi nel pagamento dello stipendio, il datore di lavoro lo avrebbe preso a pugni, colpendolo poi "con un tubo di plastica ed alluminio", provocando ferite che hanno richiesto un ricovero al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lusso e caporalato, i racconti choc: "Ogni giorno tredici ore di lavoro. Mi hanno picchiato con un tubo"

Giacche in cachemire vendute a oltre 3 mila euro, che in realtà costano meno di 100 euro. Questo ha accertato il tribunale di Milano, che ha disposto l'amministrazione controllata per un anno a Loro Piana, noto marchio del lusso Made in Italy.

