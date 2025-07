Vitalizi giovedì la decisione della Camera sui ricorsi presentati da 900 ex deputati

Vitalizi: è attesa per giovedì la camera di consiglio del Collegio d’Appello di Montecitorio, chiamato a decidere sui ricorsi presentati da circa 900 deputati contro il taglio dei vitalizi determinato dalla delibera 142018, voluta sette anni fa dall’allora presidente della Camera Roberto Fico. La delibera dispone il ricalcolo retroattivo dei vitalizi secondo un metodo contributivo, che ha portato a rideterminare le somme percepite dagli ex parlamentari con tagli che in certi casi hanno superato l’80%. Una parte delle posizioni sono state già risolte. Contro la decisione avevano inizialmente presentato ricorso oltre 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vitalizi, giovedì la decisione della Camera sui ricorsi presentati da 900 ex deputati

In questa notizia si parla di: vitalizi - camera - giovedì - ricorsi

Perché centinaia di ex parlamentari hanno fatto ricorso contro il taglio dei vitalizi alla Camera - I vitalizi degli ex deputati sono stati tagliati nel 2018, ma subito sono partiti i ricorsi. In questi giorni si decide sugli assegni di oltre ottocento ex parlamentari: la richiesta è di tornare alle somme incassate prima del taglio.

Vitalizi, giovedì la sentenza del collegio della Camera: oltre 1.300 ex deputati sperano nell’annullamento del taglio - È prevista per giovedì prossimo la sentenza del Collegio d’appello di Montecitorio sul taglio dei vitalizi, oggetto di un maxi ricorso di oltre 1.

Perché centinaia di ex parlamentari hanno fatto ricorso contro il taglio dei vitalizi alla Camera I vitalizi degli ex deputati sono stati tagliati nel 2018, ma subito sono partiti i ricorsi. In questi giorni si decide sugli assegni di oltre ottocento ex parlamentari: la richiest Vai su Facebook

Vitalizi, giovedì la sentenza del collegio della Camera: oltre 1; Vitalizi, giovedì la decisione della Camera sui ricorsi presentati da 900 ex deputati; Taglio dei vitalizi, centinaia di ex parlamentari presentano ricorso.