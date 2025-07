Il turbo folk di Bregovi? Io Olly le notti magiche la scalata a 6.500 metri il comunismo e la boxe

"In Italia è difficile trovare un posto che non ti piace. E tra i più belli c’è di sicuro il Lago di Como". Parola di Goran Bregovi?, in scena assieme alla sua Wedding and Funeral Band il 24 luglio a Cernobbio nella seducente cornice di Villa Erba. Un “turbo folk” fatto di trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare, quello dell’autore di “Ederlezi”, destinato a trascinare il pubblico del Lake Sound Park in una euforica trance balcanica. Altri luoghi preferiti? "In quello che è probabilmente il più bel Paese del mondo, ogni angolo ha le sue bellezze da scoprire. È facile innamorarsi dell’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il turbo folk di Bregovi?. Io, Olly, le notti magiche la scalata a 6.500 metri il comunismo e la boxe

