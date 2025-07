L’imminente arrivo della lettera della Dg Competition era già trapelato, ieri però la missiva è stata effettivamente recapitata all’Italia in merito al decreto Golden Power sull’Offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm. Secondo Bruxelles, ci sarebbero dubbi sul fatto che il Dpcm emanato dalla presidenza del Consiglio lo scorso 18 aprile «soddisfi effettivamente le condizioni stabilite nell’articolo 21 del regolamento Ue» sulle concentrazioni. A spiegare meglio il punto della Ue, in conferenza stampa, è stato il portavoce della Commissione Thomas Regnier, il quale ha specificato che tale regolamento «stabilisce in casi specifici che gli Stati membri hanno la capacità e la facoltà di imporre determinatecondizioni», per esempio, «quando lo Stato ha un interesse legittimo» o quando «una fusione presenta un potenziale rischioper la sicurezza pubblica». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Unicredit-Bpm, l’avvertimento della Ue