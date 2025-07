Nick Cave

Domani l’attesissimo concerto della leggenda in piazza Sordello La sua voce da baritono miscelerĂ blues, gospel, country in un raffinato mix oltre i generi musicali affrontati con lo spirito cupo e sperimentale a cavallo tra new wave e gothic rock. Mantova è la prossima tappa nella sua eterna ricerca della redenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nick Cave

Nicolas Cage scambiato sistematicamente per Nick Cave: "Non passa giorno che non accada" - La star premio Oscar per Via da Las Vegas è spesso confusa con il cantante e soltanto in un'occasione si sono incontrati di persona.

Nicolas Cage e Nick Cave: incontro al santuario e aneddoti di confusione identitaria - Durante una recente intervista rilasciata a una nota testata britannica, Nicolas Cage ha condiviso un episodio divertente riguardante la sua sorprendente somiglianza con il celebre cantante Nick Cave.

Beats of Pompeii 2025: in cartellone Nick Cave, Ben Harper, Bryan Adams e molti altri - La rassegna musicale BOP – Beats of Pompeii tornerà anche quest’anno, dal 1° luglio al 5 agosto 2025; per oltre un mese, tra gli scavi della città si esibiranno artisti di spicco del panorama nostrano e internazionale.

Nick Cave; Tutto nasce per fiorire; I fantasmi di Nick Cave.

NICK CAVE/ "Wild God": alla ricerca di un Dio impossibile da immaginare - NICK CAVE/ "Wild God": alla ricerca di un Dio impossibile da immaginare È tornato Nick Cave con una nuova canzone in attesa del disco completo, che lo riporta alla sua immagine più ...

La pace di Nick Cave dentro il caos, la parabola di un dio ... - Se Ghosteen era stato il disco del dolore allo stato puro, del pugno sulla faccia, il canto luttuoso per la scomparsa improvvisa del figlio Arthur, morto per una caduta da una scogliera nel 2015, ...